Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Treppensturz

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als es zwischen Oberpfleger Helmut Brenneke und seiner hochschwangeren Stieftochter Veronika wieder einmal zum Streit kommt, scheint nichts auf baldige Versöhnung hinzudeuten. Die aufgebrachte junge Frau flüchtet und stürzt dabei die Treppe hinab. Dieser Unfall bleibt nicht ohne Folgen: Wenn die schwer verletzte Veronika nicht sofort operiert wird, besteht die Gefahr einer dauerhaften Lähmung. Doch zuvor muss noch das ungeborene Kind per Kaiserschnitt geholt werden. Rechte: Sat.1

