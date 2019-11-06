Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
Grenzenlose Liebe

Folge 3: Grenzenlose Liebe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Antonia Wall landet während ihres Polterabends mit einem Schädelhirntrauma in der Notaufnahme. Obwohl ihr Bräutigam von allen Seiten hört, dass Antonia möglicherweise ein Pflegefall wird, will er sie noch in der Klinik heiraten. Rechte: Sat.1

