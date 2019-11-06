Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Antonia Wall landet während ihres Polterabends mit einem Schädelhirntrauma in der Notaufnahme. Obwohl ihr Bräutigam von allen Seiten hört, dass Antonia möglicherweise ein Pflegefall wird, will er sie noch in der Klinik heiraten. Rechte: Sat.1
