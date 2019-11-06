Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Rettet mein Kind

Rettet mein KindJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 4: Rettet mein Kind

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schlimme Stunden für Chirurgin Nasrin Fichtel: Nach einem heftigen Streit wird ihre 16-jährige Tochter Nadja von einem Motorrad erfasst. Das Mädchen erleidet ein Polytrauma, Gefäßverletzungen und innere Blutungen. Sein Leben hängt am seidenen Faden ... Indessen schlägt sich Dr. Brotesser mit der Schauspielerin Judy Winter herum. Die Diva hat sich den Ischiasnerv eingeklemmt, will sich aber nicht adäquat behandeln lassen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen