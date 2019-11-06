Staffel 7Folge 5vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Feuer unterm Dach
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der tragische Tod ihrer Tochter nimmt Nasrin derart mit, dass sie das alphateam verlässt. Trotz der Trauer um die verlorene Mitarbeiterin geht der Alltag im Krankenhaus weiter. So taucht der 42-jährige Volker in der Notaufnahme auf, der für seine viel jüngere Freundin zu jeder Extremsportart bereit ist. Allerdings will sein Körper nicht mitmachen. Außerdem wird der schwer verletzte arbeitslose Frank eingeliefert, der mit einer Gasexplosion die Versicherung betrügen wollte. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1