Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Standpunkte
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ohne ihren Papagei Toni kann die alte Frau Winter nicht leben, also begleitet das vorlaute Tier sie sogar ins Krankenhaus! Brenneke ist schon nach kurzer Zeit so genervt von dem Geschrei des Papageien, dass er ihn zum Schweigen bringt. Rechte: Sat.1
