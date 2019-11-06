Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 7vom 06.11.2019
Zu neuen Ufern

Folge 7: Zu neuen Ufern

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Ärzte vom alphateam staunen nicht schlecht, als sich herausstellt, dass ihr 50-jähriger Patient Eric Lohner, der offenbar unter Drogen steht, seinen Armbruch bei einem Discobesuch erlitt. Währenddessen versucht Dr. Jaspers, Irene Escher von einer Darmoperation zu überzeugen, die medizinisch notwendig ist. Doch sie verweigert vehement ihr Einverständnis. Rechte: Sat.1

