Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 8vom 06.11.2019
Auf Messers Schneide

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 8: Auf Messers Schneide

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Warum wollte sich Beate Löffler selbst umbringen? Vor allem Beates Mann Alex versteht die Welt nicht mehr. Er glaubte, dass nach seiner erfolgreich behandelten Impotenz seine Ehe ganz neuen Schwung bekommen würde. Er weiß nicht, dass seine Frau ein trauriges Geheimnis hat ... Die toughe Chirurgin Lara Brandt hat ihren ersten Arbeitstag. Dabei kracht die Neue gleich ordentlich mit Laborassistentin Veronika zusammen. Rechte: Sat.1

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

