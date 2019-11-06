Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 9vom 06.11.2019
Todeskick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 9: Todeskick

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Farouk Bennacefs erste Schicht in der Notaufnahme verläuft katastrophal: Erst piesackt ihn Brenneke mit Quizfragen, dann trifft er zufällig seinen Studienfreund Sammy, dem er einst die Frau ausgespannt hat, und am Ende motzt ihn auch noch Schwester Bine an ... Bei einer Verkehrskontrolle zieht der 19-jährige Björn plötzlich eine Waffe und wird von dem Polizisten in Notwehr niedergeschossen.

Alphateam - Die Lebensretter im OP

