Staffel 8Folge 1vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Zurück von den Toten
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Längst tot geglaubt, wird Theodor Laux direkt vom Leichenschauhaus eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass der Koch sich bei der Zubereitung eines Kugelfischs selber vergiftet hat. Auch sein Bruder will es nicht so recht wahrhaben, dass Theodor lebt. Jochen Kranz ist sich sicher, dass sein neu entwickeltes Computerprogramm den Todeszeitpunkt genau voraussagen kann. Er wird demnach noch heute Nacht sterben. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12