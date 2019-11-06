Staffel 8Folge 10vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Wie bitte?
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Emmy ist seit ihrer Geburt geistig behindert, versorgt aber ihren 10-jährigen Sohn Torsten selbst. Sie kämpft um das Sorgerecht und findet im Pflegeschüler Till eine große Unterstützung. Der Aussteiger Martin Quas taucht nach 10 Jahren aus dem Untergrund auf und findet nach anfänglicher Ablehnung Verständnis bei seiner Tochter Frauke. Die Freundinnen Gundula und Traudi sind beide auf denselben Scharlatan hereingefallen und müssen mit entstellten Gesichtern nun ins Exil nach Amrum, bis die Botox-Lähmung wieder nachlässt. Rechte: Sat.1
