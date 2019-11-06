Staffel 8Folge 11vom 06.11.2019
Bitte töte michJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 11: Bitte töte mich
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Marlene von May, eine alternde Filmdiva, muss erkennen, dass sie längst kein Star mehr ist. Die 16jährige Sybille ist schwerkrank und bittet ihren Vater um Sterbehilfe. Das Straßenkind Mark hat die schrecklichsten Leidensgeschichten auf Lager und zockt damit alle im Team ab. Verwaltungsdirektor Hansen will Veronika wegen ihrer illegalen "Geschäfte" entlassen. Ist Dr. Vonderwerth der Verräter? Gisela überhört eine wichtige Patienteninfo und muss sich endlich ihrer Schwerhörigkeit stellen. Till kommt im neuen Outfit zum Dienst. Das bringt ihm jede Menge Spott aber auch eine überraschende Geburtstagsparty ein. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1