Staffel 8Folge 12vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 12: Mutterliebe
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der 15jährige Tim hat ein Alkoholproblem, im Frust greift er zur Flasche. Doch Hilfe kommt für ihn fast zu spät, denn seine Eltern fürchten den Skandal. Der kleine Peter leidet laut Charlottes Diagnose nur an einer Mandelentzündung, doch da irrt sich die AiP'lerin gewaltig. Katharina Klüver terrorisiert und demütigt ihren Sohn so lange, bis er gegen sie die Hand erhebt. Rüdiger will den Weltrekord im Döner Wettessen brechen, doch Brenneke hat leider Hunger.Till entpuppt sich als heimlicher Verehrer von Dorothea. Dr. Vonderwerth "spielt" zwar nicht mit Dr. Voss in einer Mannschaft, überlässt ihm aber trotzdem das Feld. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12