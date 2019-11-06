Staffel 8Folge 13vom 06.11.2019
Gerechte StrafenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Gerechte Strafen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Knut, ein pensionierter Eisenbahner, zeigt erste Anzeichen von Alzheimer. Claudia ist für ihre Schwester ins Gefängnis gegangen und dort erkrankt. Arndt, von allen als vermeintlicher Yuppie eingestuft, erweist sich als mutiger und verantwortungsvoller Sohn und der Heimwerker Elmar hat seinen Fuß an einen Balken getackert.Gisela kämpft mit ihrer Hörhilfe und die AiP'lerin Charlotte "verdreht" Dr. Vonderwerth den Kopf. Till hat ein Geschenk für Dorothea, ist aber unsicher ob es das Richtige für die christliche Schwester ist. Als er es Gisela zur Prüfung übergibt wandert das Werk zu seinem Entsetzen durch das ganze Team. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12