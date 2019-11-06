Staffel 8Folge 14vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Der Auftragskiller
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stella Heideck hat die Nase voll: Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrogen hat, engagiert sie kurzerhand einen Auftragskiller, der den untreuen Gatten ins Jenseits befördern soll. Im Krankenhaus ist unterdessen die Hölle los: Das alphateam muss eine ganze Horde grimmiger Wrestling-Kämpfer in Schach halten. Außerdem versucht Brenneke, Veronika unter die Arme zu greifen, indem er ihr Hilfe beim Babysitten anbietet. Aber sie erteilt ihm eine eiskalte Abfuhr. Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12