Staffel 8Folge 15vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Rache
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Volker Hensel ist am Boden zerstört: Sein Sohn liegt schwer verletzt im Koma. In seiner Hilflosigkeit weiß er sich nicht anders zu wehren, als gewaltsame Rache an Sven zu üben, dem Jungen, der seinen Sohn so übel zugerichtet hat. Unterdessen wird der Stadtstreicher Ruppy ins Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Genuss von acht Hummern hat er einen allergischen Schock erlitten. Als aus seinen Taschen Geldscheine quellen, hält Helmut den alten Filou für einen Bankräuber. Rechte: Sat.1
