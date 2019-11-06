Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 16vom 06.11.2019
Die verlorene Tochter

Folge 16: Die verlorene Tochter

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Karsten Simon, Chef einer Firma für Kommunikationstechnik, ist mit dem Auto verunglückt und kommt in die Notaufnahme - seine ehemalige Angestellte Maja Ludwig ist ihm in der Tiefgarage vors Auto gelaufen. Es stellt sich heraus, dass Maja seine uneheliche Tochter ist, aber Karsten will mit der Vergangenheit nichts zu tun haben. Rechte: Sat.1

