Staffel 8Folge 16vom 06.11.2019
Die verlorene TochterJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Die verlorene Tochter
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Karsten Simon, Chef einer Firma für Kommunikationstechnik, ist mit dem Auto verunglückt und kommt in die Notaufnahme - seine ehemalige Angestellte Maja Ludwig ist ihm in der Tiefgarage vors Auto gelaufen. Es stellt sich heraus, dass Maja seine uneheliche Tochter ist, aber Karsten will mit der Vergangenheit nichts zu tun haben. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12