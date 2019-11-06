Staffel 8Folge 17vom 06.11.2019
Pflicht und WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Pflicht und Wahrheit
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Vonderwerth ist auf der Flucht vor seiner Therapeutin, die mit einem anderen Patienten zufällig aufgetaucht ist und die Gelegenheit nutzen will, seinen Arbeitsplatz zu inspizieren - Vonderwerth leidet nämlich unter Ordnungszwang. Manuela Kamp wird mit einem Knöchelbruch eingeliefert, begleitet von Jürgen Hildebrandt. Der hatte sich den Abend eigentlich anders vorgestellt. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12