Staffel 8Folge 19vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Wer nicht an Wunder glaubt
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der kleine Dominik Wechsler wurde von seiner Stiefschwester Kerstin in die Kühlkammer der väterlichen Metzgerei eingesperrt. Unermüdlich kämpfen Dr. Jaspers und Dr. Bennacef um das Leben des unterkühlten Kindes. Doch die Mühen sind erfolglos, Dominik wird für tot erklärt. Rechte: Sat.1
