Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 19vom 06.11.2019
Joyn Plus
Wer nicht an Wunder glaubt

Wer nicht an Wunder glaubtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 19: Wer nicht an Wunder glaubt

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der kleine Dominik Wechsler wurde von seiner Stiefschwester Kerstin in die Kühlkammer der väterlichen Metzgerei eingesperrt. Unermüdlich kämpfen Dr. Jaspers und Dr. Bennacef um das Leben des unterkühlten Kindes. Doch die Mühen sind erfolglos, Dominik wird für tot erklärt. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen