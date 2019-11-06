Staffel 8Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Nicht ganz nach Plan
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Ralf nach einem Fallschirmabsturz eingeliefert wird, glaubt seine Freundin Svea an einen Selbstmordversuch, doch in der Notaufnahme erweist sich der Sprung als misslungene Liebeserklärung. Im alphateam läuft auch nicht alles ganz nach Plan: Der neue Chirurg Dr. Vonderwerth stellt sich vor und erweist sich als zynischer Großkotz. Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12