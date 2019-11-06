Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 20vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 20: Letzte Chance

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Notaufnahme geht es wieder einmal turbulent zu: Der junge Drogenkurier Mirko Sieler wird mit schlimmen Verletzungen eingeliefert, denen er schließlich erliegt. Kommissar Leo Kern, für den Mirko heimlich gearbeitet hat, macht sich sofort auf die Suche nach dem Mörder und wird dabei selbst verletzt. Unterdessen erkennen Patientin Elisabeth zum Felde und ihre Jugendliebe Otto Wismuth, dass bloß ein Missverständnis vor 47 Jahren ein gemeinsames Leben verhindert hat. Rechte: Sat.1

