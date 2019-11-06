Staffel 8Folge 21vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Haltestelle
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Obwohl sich der kommissarische Leiter Dr. Lars Vonderwerth bei Dr. Farouk Bennacef darüber geäußert hat, wie wichtig der Abstand zwischen Arzt und Patient ist, zeigt er sich tief betroffen, als die Witwe Ayse Aykan eingeliefert wird - die dreifache Mutter wurde an einer Bushaltestelle niedergefahren. Auch Helen Philips war in den Unfall involviert und liegt seitdem im Koma. Kurz zuvor hat sie von ihrem Freund erfahren, dass er sie nicht genug liebt, um sie zu heiraten. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1