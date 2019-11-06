Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 22vom 06.11.2019
Joyn Plus
Eine Laune der Natur

Eine Laune der NaturJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 22: Eine Laune der Natur

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es ist eindeutig nicht Dr. Lars Vonderwerths Tag: Zuerst muss er die Leitung der Notaufnahme wieder an Dr. Robert Voss übergeben, und dann wird er auch noch vom Vater eines Patienten niedergeschlagen. Der Angehörige des sechsjährigen Jakob war wütend geworden, als der Arzt ihm mitteilte, dass sein Sohn ein Zwitter sei. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen