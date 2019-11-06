Staffel 8Folge 22vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 22: Eine Laune der Natur
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es ist eindeutig nicht Dr. Lars Vonderwerths Tag: Zuerst muss er die Leitung der Notaufnahme wieder an Dr. Robert Voss übergeben, und dann wird er auch noch vom Vater eines Patienten niedergeschlagen. Der Angehörige des sechsjährigen Jakob war wütend geworden, als der Arzt ihm mitteilte, dass sein Sohn ein Zwitter sei. Rechte: Sat.1
