Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 23vom 06.11.2019
Folge 23: Bis dass der Tod uns scheidet

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kommissar Leo Kern wurde bei neuerlichen eigenmächtigen Ermittlungen schwer verletzt und muss sofort operiert werden. Während des Eingriffs entdeckt Dr. Voss eine frische Narbe am Oberarm des Patienten. In der Zwischenzeit wird eine Gruppe flüchtiger Nordkoreaner eingeliefert, die nur dank Kerns Ermittlungen im Container Terminal des Hamburger Hafens gefunden werden konnten. Rechte: Sat.1

