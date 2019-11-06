Staffel 8Folge 25vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 25: Schülerliebe
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schon seit längerem hat der blutjunge Johannes ein Verhältnis mit seiner Lehrerin. Als deren Mann dahinter kommt, schlägt er den jugendlichen Liebhaber brutal zusammen. Billy ist eine lebenslustige Frau, die mit ihrem Freund schon so einiges mitgemacht hat. Letztlich muss sie sich aber eingestehen, dass er sie nicht nur mit Lepra infiziert hat, sondern auch nur sich selbst liebt. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12