Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 25vom 06.11.2019
Schülerliebe

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Schülerliebe

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schon seit längerem hat der blutjunge Johannes ein Verhältnis mit seiner Lehrerin. Als deren Mann dahinter kommt, schlägt er den jugendlichen Liebhaber brutal zusammen. Billy ist eine lebenslustige Frau, die mit ihrem Freund schon so einiges mitgemacht hat. Letztlich muss sie sich aber eingestehen, dass er sie nicht nur mit Lepra infiziert hat, sondern auch nur sich selbst liebt. Rechte: Sat.1

