Staffel 8Folge 26vom 06.11.2019
Von Mann zu MannJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Von Mann zu Mann
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Notaufnahme ist wieder einmal die Hölle los: Grit Hensel wurde von einer hochgiftigen australischen Trichterspinne gebissen und schwebt nun in Lebensgefahr. Als das Tier auch noch Brennekes Sohn Markus beißt und in der Klinik herumirrt, bricht Panik aus. Scheu kümmert sich unterdessen um den Zeitsoldat Philipp Lewerenz. Obwohl der junge Mann von Kameraden beschimpft, zusammengeschlagen und vergewaltigt wurde, will er seine Peiniger nicht anzeigen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12