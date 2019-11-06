Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Von Mann zu Mann

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Notaufnahme ist wieder einmal die Hölle los: Grit Hensel wurde von einer hochgiftigen australischen Trichterspinne gebissen und schwebt nun in Lebensgefahr. Als das Tier auch noch Brennekes Sohn Markus beißt und in der Klinik herumirrt, bricht Panik aus. Scheu kümmert sich unterdessen um den Zeitsoldat Philipp Lewerenz. Obwohl der junge Mann von Kameraden beschimpft, zusammengeschlagen und vergewaltigt wurde, will er seine Peiniger nicht anzeigen. Rechte: Sat.1

