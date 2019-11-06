Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 3vom 06.11.2019
Vollendete Tatsachen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 3: Vollendete Tatsachen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mike, der für seinen Zwillingsbruder Jan eine Schicht bei der Polizei übernommen hat, wird mit allergischem Schock eingeliefert, an sein Handgelenk gefesselt eine zeternde Prostituierte. Als Jans Vorgesetzter in der Notaufnahme auftaucht, beginnt ein turbulentes Versteckspiel. Sehr zum Entsetzen des Teams hat der arrogante Dr. Vonderwerth die freie Chirurgenstelle doch noch angenommen. Doch das ist nicht die einzige Überraschung der Klinikverwaltung. Rechte: Sat.1

