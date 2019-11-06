Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 4vom 06.11.2019
Undank

Undank

Folge 4: Undank

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Martin Drechsler wird bei einem Banküberfall angeschossen. Er steht so unter Schock, dass er mehrere Personen der Täterschaft bezichtigt. Als er den wahren Räuber erkennt, glaubt ihm nur noch Till. Doch auch der Bankräuber hat den Zeugen erkannt - es kommt zum Schusswechsel in der Klinik. Rechte: Sat.1

