Staffel 8Folge 4vom 06.11.2019
UndankJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Undank
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Martin Drechsler wird bei einem Banküberfall angeschossen. Er steht so unter Schock, dass er mehrere Personen der Täterschaft bezichtigt. Als er den wahren Räuber erkennt, glaubt ihm nur noch Till. Doch auch der Bankräuber hat den Zeugen erkannt - es kommt zum Schusswechsel in der Klinik. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12