Dr. Jaspers hilft einem sich untreu gewordenen jungen Paar mittels einer kleinen medizinischen Lüge auf die Sprünge, während Elisabeth Vogel vor Dorothea beichtet, ihren jetzigen Mann angezündet zu haben, der ihren damals 12-jährigen Bruder kurz vor Kriegsende in den Feuertod geschickt hat. Dr. Voss kämpft gegen seine Magenschmerzen an, die er immer noch geheim hält, die AiP'lerin Charlotte wird von ihrem Hero Dr. Vonderwerth aus dem OP geschmissen und Dr. Scheu, der einem lesbischen Paar die letzten gemeinsamen Stunden ermöglicht, findet sich gegen Ende der Schicht als Verlobter an Erichs Seite wieder. Rechte: Sat.1
