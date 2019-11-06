Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ersatzteil-Baby

Ersatzteil-BabyJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 7: Ersatzteil-Baby

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Jaspers ist als "geheime" Vertretung für den verliebten Dr. Bennacef völlig überlastet. Sie erkennt den Schlaganfall der 16-jährigen Meike nicht gleich und macht sich schwerste Vorwürfe. Ein gendesigntes Baby stirbt bei der Geburt, rettet damit aber seinem großen Bruder das Leben und Bob muss Dank Veronikas Laborkünsten und der Lebensbeichte seiner Großmutter endlich die Vaterschaft seiner zweifarbigen Zwillinge anerkennen. Dr. Vonderwerth erkennt das Magenleiden des Chefarztes und bereitet sich auf die Machtübernahme vor. Dr. Scheu fühlt sich von Erichs Hochzeitsvorbereitungen überrannt und löst seine "Verlobung" auf. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen