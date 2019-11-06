Staffel 8Folge 8vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der elfjährige Jonas inhaliert Reinigungsspray und verschafft seinem Vater mit verstellter Stimme ein Date mit der neuen Nachbarin Pia. Der ehrgeizige Markus verleugnet seine dunkel-häutige Freundin Vicky vor seinem angeblich rassistischen Chef. Doch der Rassist ist er selbst und so verliert er alles, Job und Freundin. Die Garderobiere Sandra spielt im geliehenen Pelz große Dame, doch der vermeintliche "Chauffeur" Hubertus ist wirklich von Rang und Namen und will von der "Hochstaplerin" nicht mehr lassen.Laborassistentin Veronika bessert ihr Gehalt mit heimlichen Vaterschaftstests auf, zwischen Dr. Scheu und Erich ist es aus. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12