Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 9vom 06.11.2019
Mut zur Wahrheit

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 9: Mut zur Wahrheit

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Ex-Geliebte versucht dem Lokalpolitiker Simon Höxter die Vaterschaft für ihr Kind unterzuschieben. Veronikas heimliche Vaterschaftstests drohen dadurch offiziell zu werden. Dr. Voss, der eigentlich noch Bettruhe halten soll, springt helfend ein. Die Call-Center-Agentin Sarah wird gemobbt und läuft angeblich absichtlich vor einen Bus. Ihre Kollegen Karen und Christoph fühlen sich zunächst schuldig, trotzdem wagen sie es, ihr die Wahrheit zu sagen. Gabi Otto verabreicht ihrer kleinen Tochter Muriel ein Grippemittel, doch in der Verpackung befand sich Methadon. Ihr Ex-Freund Jens muss nun seine frühere Drogenabhängigkeit zugeben. Rechte: Sat.1

