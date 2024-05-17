Die Pyramiden ÄgyptensJetzt ohne Werbung streamen
Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 1: Die Pyramiden Ägyptens
44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Die Cheops-Pyramide in Ägypten gehört zu den faszinierendsten Bauwerken der Welt. Errichtet in der Antike, sorgt sie heute noch für staunende und verwunderte Blicke. Neueste Auswertungen sollen nun die letzten Rätsel der Pyramide lösen.
