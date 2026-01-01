Alte Baukunst neu entschlüsselt
2 StaffelnAb 12
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
Von der Antike bis zum Mittelalter - jede Ära hinterließ bedeutende Monumente und atemberaubende Strukturen auf unserer Erde. Die Reihe untersucht die Mythen und Mysterien hinter den Stätten und deckt mithilfe neuester Technologien und beeindruckenden Animationen deren Bauweise auf.
Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films