Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 6: Palace of Westminster
44 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Der Westminsterpalast in London beeindruckt Einheimische wie Besucher gleichermaßen. Die Ingenieure der viktorianischen Ära brachten die damalige Technologie an ihre Grenzen und ebneten damit den Weg für die Wolkenkratzer der Moderne.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films