Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 07.06.2024
45 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Das Mausoleum Qin Shihuangdis mit seinen Soldaten aus Terrakotta gehört zu den größten archäologischen Schätzen Chinas. Wissenschaftler wollen herausfinden, was es mit dem Bau dieser riesigen Armee auf sich hatte. Sollten die stummen Krieger das Reich vor einer übernatürlichen Macht beschützen?

Kabel Eins Doku
