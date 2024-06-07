Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 10: Die Terrakotta-Armee
Folge vom 07.06.2024
Das Mausoleum Qin Shihuangdis mit seinen Soldaten aus Terrakotta gehört zu den größten archäologischen Schätzen Chinas. Wissenschaftler wollen herausfinden, was es mit dem Bau dieser riesigen Armee auf sich hatte. Sollten die stummen Krieger das Reich vor einer übernatürlichen Macht beschützen?
Alte Baukunst neu entschlüsselt
Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Copyrights:© Windfall Films