Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 12: Die Felsenstadt Petra
44 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Tempel und Grabstätten der Stadt Petra in Jordanien wurden in der Antike in rosafarbene Sandsteinklippen gehauen. Neue Technologien enthüllen nun, welche Zivilisation in Petra lebte und warum sie ihren Lebensraum so plötzlich verlassen musste.
Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films