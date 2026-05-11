American Dad
Folge 10: Zug um Zug
21 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Als Stan gemeinsam mit Roger im Stau steht, erzählt er dem Alien von seiner zukunftsweisenden Idee: Er träumt von einem Hochgeschwindigkeitszug und schlägt den Bau anschließend dem Bürgermeister vor. Im Büro des Stadtoberhaupts wird er aber nur ausgelacht. Seinen Frust will er in einem Diner ertränken - doch dort loben ihn die anderen Gäste plötzlich für seinen Plan. Stan schöpft daraus neue Energie und arbeitet gemeinsam mit Roger am Sturz des amtierenden Bürgermeisters.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-17: Walt Disney Company Germany GmbH