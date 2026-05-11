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Zug um Zug

ProSieben FUNStaffel 14Folge 10vom 11.05.2026
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Folge 10: Zug um Zug

21 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Als Stan gemeinsam mit Roger im Stau steht, erzählt er dem Alien von seiner zukunftsweisenden Idee: Er träumt von einem Hochgeschwindigkeitszug und schlägt den Bau anschließend dem Bürgermeister vor. Im Büro des Stadtoberhaupts wird er aber nur ausgelacht. Seinen Frust will er in einem Diner ertränken - doch dort loben ihn die anderen Gäste plötzlich für seinen Plan. Stan schöpft daraus neue Energie und arbeitet gemeinsam mit Roger am Sturz des amtierenden Bürgermeisters.

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