VerschwörungsparanoiaJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 2: Verschwörungsparanoia
21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Weil er beängstigende Nachrichten von seiner Frau fernhalten will, jubelt ihr Stan eine selbstproduzierte Fernsehsendung unter. Das findet Francine jedoch heraus und will ab sofort alles erfahren, was in der Welt vor sich geht. Dabei ist sie allerdings auch offen gegenüber etlichen Verschwörungstheorien, die sie im Anschluss selbst im Radio verbreitet.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5, Season 7, Season 9, Season 12-14, Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH