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Verschwörungsparanoia

ProSieben FUNStaffel 14Folge 2vom 13.04.2026
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Folge 2: Verschwörungsparanoia

21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Weil er beängstigende Nachrichten von seiner Frau fernhalten will, jubelt ihr Stan eine selbstproduzierte Fernsehsendung unter. Das findet Francine jedoch heraus und will ab sofort alles erfahren, was in der Welt vor sich geht. Dabei ist sie allerdings auch offen gegenüber etlichen Verschwörungstheorien, die sie im Anschluss selbst im Radio verbreitet.

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