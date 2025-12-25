Eine endlose GeschichteJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 9: Eine endlose Geschichte
21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12
Stan ist frustriert, weil seine Familie seine unterhaltsamen Erzählungen nicht zu schätzen weiß. Er ist überzeugt, dass seine Geschichten interessant und lehrreich sind und freut sich, als zumindest die neuen CIA-Azubis offene Ohren für ihn haben. Dass sie dabei jedoch überhaupt nichts lernen, stellt sich bereits bei ihrer ersten Prüfung heraus.
