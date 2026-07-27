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Stanferato

ProSieben FUNStaffel 15Folge 26vom 27.07.2026
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Folge 26: Stanferato

21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Francine erzählt ihrer Familie von einem Traum, den sie in der letzten Nacht hatte. Während alle darüber lachen können, dass die Blondine in ihrer Fantasie mit dem Mann ihrer Tochter geschlafen hat, reagiert Stan extrem eifersüchtig. Er fürchtet, sie könnte ihm tatsächlich eines Tages fremdgehen. Deswegen beschließt er, sich mit Rogers Hilfe in Francines Traumwelt einzuschleusen.

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