El Narco und was vom Nashorn übrig bliebJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 1: El Narco und was vom Nashorn übrig blieb
21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Um Steves Bibliotheksausweis laminieren zu lassen, fährt Familie Smith in das kolumbianische Viertel der Stadt. Der Ausflug erinnert Stan an einen CIA-Einsatz, über den er bisher nie geredet hat.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH