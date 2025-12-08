Zum Inhalt springenBarrierefrei
El Narco und was vom Nashorn übrig blieb

ProSieben FUNStaffel 16Folge 1vom 08.12.2025
Folge 1: El Narco und was vom Nashorn übrig blieb

21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Um Steves Bibliotheksausweis laminieren zu lassen, fährt Familie Smith in das kolumbianische Viertel der Stadt. Der Ausflug erinnert Stan an einen CIA-Einsatz, über den er bisher nie geredet hat.

ProSieben FUN
