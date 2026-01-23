Von Vorzeigefrau zur TraumfrauJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 10: Von Vorzeigefrau zur Traumfrau
21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Francine ist traurig, weil Stan offenbar immer selbständiger wird. Als sie eine Sternschnuppe sieht, wünscht sie sich, dass ihr Mann sie wieder so sehr braucht wie früher. Nach einem schweren Unfall scheint sich dieser Wunsch tatsächlich zu erfüllen.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
