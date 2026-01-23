Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Vorzeigefrau zur Traumfrau

ProSieben FUNStaffel 16Folge 10vom 23.01.2026
Von Vorzeigefrau zur Traumfrau

Folge 10: Von Vorzeigefrau zur Traumfrau

21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Francine ist traurig, weil Stan offenbar immer selbständiger wird. Als sie eine Sternschnuppe sieht, wünscht sie sich, dass ihr Mann sie wieder so sehr braucht wie früher. Nach einem schweren Unfall scheint sich dieser Wunsch tatsächlich zu erfüllen.

