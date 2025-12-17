American Dad
Folge 15: Men II Boyz
21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Klaus verkündet Familie Smith, dass er heiraten will. Davor möchte er seinen Junggesellenabschied feiern. Gemeinsam mit Stan, Jeff und Roger macht er sich auf den Weg nach West Virginia. Francine und Hayley genießen derweil die männerfreie Zeit und bestellen sich einen Stripper nach Hause. Steve darf bei keiner der Partys dabei sein und fühlt sich deswegen von seiner Familie vernachlässigt.
American Dad
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH