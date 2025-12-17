Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Men II Boyz

ProSieben FUNStaffel 16Folge 15vom 17.12.2025
Men II Boyz

American Dad

Folge 15: Men II Boyz

21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Klaus verkündet Familie Smith, dass er heiraten will. Davor möchte er seinen Junggesellenabschied feiern. Gemeinsam mit Stan, Jeff und Roger macht er sich auf den Weg nach West Virginia. Francine und Hayley genießen derweil die männerfreie Zeit und bestellen sich einen Stripper nach Hause. Steve darf bei keiner der Partys dabei sein und fühlt sich deswegen von seiner Familie vernachlässigt.

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

