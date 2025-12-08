American Dad
Folge 2: Downtown
21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Steve muss seine College-Vorprüfung in einen Testcenter in der Innenstadt ablegen. Stan findet die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gefährlich und beauftragt Hayley, ihren Bruder zu begleiten. Doch dann haben die beiden eine Autopanne und finden sich in einem Vorort wieder, der weit blutiger ist als die mittlerweile idyllische Innenstadt.
