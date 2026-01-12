Die letzte Fahrt des Dodge City RamblerJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 22: Die letzte Fahrt des Dodge City Rambler
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Ein alter Zug soll stillgelegt werden. Seine letzte Fahrt führt ausgerechnet nach Dodge City - die Stadt, in der Francines Tante Karen wohnt. Stan will seine Frau unbedingt von einem Besuch abhalten, aber Francine besteht darauf.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
