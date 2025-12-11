American Dad
Folge 7: Ab in den Wald
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
An einem Imbissstand entdeckt Stan einen alten Bekannten. Als sie Kinder waren, hat Stan ihn sehr schlecht behandelt - und sein Gewissen plagt ihn noch immer. Gemeinsam mit Roger beschattet er den Mann, um mehr über ihn zu erfahren. Doch was er dabei herausfindet, erschüttert den CIA-Agenten zutiefst.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH