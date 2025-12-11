Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

ProSieben FUNStaffel 16Folge 7vom 11.12.2025
Folge 7: Ab in den Wald

21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

An einem Imbissstand entdeckt Stan einen alten Bekannten. Als sie Kinder waren, hat Stan ihn sehr schlecht behandelt - und sein Gewissen plagt ihn noch immer. Gemeinsam mit Roger beschattet er den Mann, um mehr über ihn zu erfahren. Doch was er dabei herausfindet, erschüttert den CIA-Agenten zutiefst.

ProSieben FUN
