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American Dad

Verhängnisvolles Schicksal!!

ProSieben FUNStaffel 17Folge 17vom 13.10.2025
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Folge 17: Verhängnisvolles Schicksal!!

21 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Hayley bekommt eine neue Laborpartnerin. Die alte Dame ist schon 89 und macht bei ihren jungen Mitschülern mächtig Eindruck. Hayley sieht sie als Vorbild, aber Klaus redet ihr ein, dass sie eines Tages wie Francine werden wird. Um das zu verhindern, will sich Hayley von Grund auf ändern. Doch dann stellt sie fest, dass nicht sie ihrer Mutter nacheifert - sondern Jeff.

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