Verhängnisvolles Schicksal!!Jetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 17: Verhängnisvolles Schicksal!!
21 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Hayley bekommt eine neue Laborpartnerin. Die alte Dame ist schon 89 und macht bei ihren jungen Mitschülern mächtig Eindruck. Hayley sieht sie als Vorbild, aber Klaus redet ihr ein, dass sie eines Tages wie Francine werden wird. Um das zu verhindern, will sich Hayley von Grund auf ändern. Doch dann stellt sie fest, dass nicht sie ihrer Mutter nacheifert - sondern Jeff.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH