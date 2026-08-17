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Dr. Sundersons Sonnenanbeter

ProSieben FUNStaffel 17Folge 18vom 17.08.2026
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Folge 18: Dr. Sundersons Sonnenanbeter

21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Roger schlüpft in die Rolle von Dr. Sunderson, der sich für die Umwelt einsetzt und dafür eine Firma für Solarenergie gründet. Hayley und Jeff sind begeistert und wollen Roger unterstützen. Doch das Alien lehnt die Hilfe rigoros ab.

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