Petticoats und PomadeJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 6: Petticoats und Pomade
21 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Jeden Morgen besucht Stan das Diner "Johnny 50's". Doch eines Tages erzählt ihm der Inhaber, dass der Laden schließen wird. Weil er das nicht akzeptieren will, beschließt Stan, sein Lieblingslokal zu retten. Dafür muss er sich allerdings eine Menge einfallen lassen, denn kaum jemand interessiert sich noch für die 50er Jahre.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH