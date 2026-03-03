American Monster
Folge vom 03.03.2026: Das Model und der Arzt
45 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Ein millionenschwerer Arzt, ein ehemaliges Supermodel und der Traum von der perfekten Familie: In Tallahassee, Florida, scheint das Leben von Samira und Adam Frasch wie aus einem Hochglanzmagazin. Ihre kleine Tochter steht bereits im Rampenlicht der sozialen Medien, Kameras begleiten den luxuriösen Alltag. Doch hinter der Fassade aus Reichtum und Glamour brodelt es. Eifersucht, Machtkämpfe und zerbrechende Hoffnungen führen zu einer tragischen Eskalation. Als Samira tot im Pool ihres Anwesens gefunden wird, beginnt ein komplexer Mordfall, der zeigt, wie nah Liebe und Zerstörung beieinanderliegen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.